L'Eredità, pubblico scatenato su Katia che fallisce alla Ghigliottina: "Una come lei..."

Una soluzione che lascia i telespettatori perplessi quella de l'Eredità in onda sabato 8 marzo. Qui a giocare c'è Katia che si trova alla Ghigliottina, davanti a Marco Liorni. Le parole da dover collegare nel gioco finale di Rai 1 sono: d'oro, togliere, neve, lontano, cobra.

La concorrente opta per "dente", ma è sbagliata. La soluzione esatta è "occhiali". Da qui i commenti su X. "Il conduttore sta pensando alla neve d'oro, che non c'entra niente. È quella costosa, per VIP", "una persona come Katia forse potrebbe pensare ad occhiali Cobra!".

Ma chi è Katia? La dottoressa, caratterizzata anche da capelli turchini, è stata la concorrente più brillante della puntata, imponendosi sugli altri sfidanti nelle prove preliminari e guadagnandosi così il ruolo di campionessa della serata.



#leredità una persona come Katia forse potrebbe pensare ad occhiali Cobra! — Romina Fucà (@NatereF) March 8, 2026