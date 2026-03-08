L'Eredità, pubblico scatenato su Katia che fallisce alla Ghigliottina: "Una come lei..."

Libero logo
domenica 8 marzo 2026
1' di lettura

Una soluzione che lascia i telespettatori perplessi quella de l'Eredità in onda sabato 8 marzo. Qui a giocare c'è Katia che si trova alla Ghigliottina, davanti a Marco Liorni. Le parole da dover collegare nel gioco finale di Rai 1 sono: d'oro, togliere, neve, lontano, cobra.

La concorrente opta per "dente", ma è sbagliata. La soluzione esatta è "occhiali". Da qui i commenti su X. "Il conduttore sta pensando alla neve d'oro, che non c'entra niente. È quella costosa, per VIP", "una persona come Katia forse potrebbe pensare ad occhiali Cobra!". 

Ma chi è Katia? La dottoressa, caratterizzata anche da capelli turchini, è stata la concorrente più brillante della puntata, imponendosi sugli altri sfidanti nelle prove preliminari e guadagnandosi così il ruolo di campionessa della serata. 
 

