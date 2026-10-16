Elisabetta Piccolotti zittita da Riccardo Molinari: "Vada in Spagna, la Pianura Padana..."

Volano stracci a L'Aria Che Tira tra Riccardo Molinari ed Elisabetta Piccolotti. "Vorrei replicare perché tutti sanno che la nostra Costituzione già prevede la progressività della tassazione, ossia chi ha di più paga di più", spiega l'esponente della Lega. "Sopra i 50mila euro è tutto uguale", lo interrompe la deputata di Sinistra italiana.

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Ma Molinari tira dritto per fare un'altra precisazione: "Sull'evasione fiscale la sinistra ci ha accusato di aver fatto delle misure che aiutavano gli evasori come il concordato... Questo è un governo che l'ultimo anno ha raccolto quasi 40 miliardi di evasione, una cosa mai successa. Quindi non solo questo governo è riuscito a tagliare le tasse, soprattutto a chi guadagna di meno. Ma è anche riuscito a combattere l'evasione". E sull'energia... "Quello che dice la Piccolotti è esattamente il contrario, il problema dell'aumento dei costi dell'energia in Italia sono proprio le politiche europee sull'ambientalismo".

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