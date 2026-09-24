Elisabetta Piccolotti, "ritiro immediato". Il caso Giacchetti deflagra in Parlamento

Si intitola "Cambiamenti climatici. Scenari, sfide, soluzioni" e la colpa, forse un peccato mortale, è quella di affrontare il tema del cambiamento climatico mettendo in dubbio il ruolo decisivo dell'uomo nel riscaldamento globale . "Un libro che nega l'origine antropica del riscaldamento globale, stampato con soldi pubblici e distribuito agli studenti delle superiori di Belluno è pura disinformazione propagandistica - tuona la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra -. Lo dicono con chiarezza l'Università di Padova e la comunità scientifica, che parlano di tesi in contrasto con le conoscenze sul sistema climatico. Ancora più grave che a sostenere le tesi negazioniste sia il presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Chiediamo il ritiro immediato del volume. Presenteremo un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Istruzione e del Merito per sapere se intenda intervenire e quali garanzie esistano sui materiali proposti nelle scuole. La scuola insegna la scienza, non la sua negazione".

La cultura si censura, la scienza si silenzia, il confronto tra idee si stronca. Il caso del professor Giorgio Giacchetti , presidente dell' Ordine dei Geologi del Veneto , da Belluno sbarca a Roma. E il merito, si fa per dire, è di Elisabetta Piccolotti che chiede al Parlamento di intervenire e imporre il ritiro dell'opuscolo distribuito nelle scuole della cittadina ai piedi delle Dolomiti, tra gli studenti delle superiori.

L'affondo della Piccolotti, rappresentante di Avs alla Commissione Cultura a Montecitorio, segue il can can politico cavalcato anche dal Pd e dalla Cgil in Veneto. "L'incremento di temperatura cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non dalle emissioni antropiche", ecco la tesi del dottor Giacchetti messa all'indice anche da parte della comunità scientifica. Carlo Barbante, professore all'università Ca' Foscari di Venezia e ricercatore del Centro di studio e ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, ha scritto una lettera a Comune e Regione sottolineando come le affermazioni del collega "contraddicono lo stato delle conoscenze scientifiche".

Anche il professor Barbante ha chiesto di sospendere "immediatamente" la distribuzione» del libro, di ritirare le copie già consegnate e di inviare una rettifica alle scuole. Un interrogazione è piovuta anche sul tavolo della Giunta regionale del Veneto guidata dal leghista Stefani, presentata dai consiglieri dem Antonio Dalla Pozza e Alessandro Del Bianco. "E' estremamente grave e preoccupante la matrice negazionista emersa dall'iniziativa", tuonano. Un lamento che da oggi riecheggia anche in Parlamento.