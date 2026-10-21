Milo Infante: "Non mi piace essere preso in giro" e fa la prova in diretta: Garlasco, studio sconvolto

Da qui il test del conduttore che ammette di avere un 44 e mezzo. Per questo ci tiene a fare personalmente una prova calzando un 42 e un 43, precisando di avere in partenza allargato le stringhe e di avere un paio di calzini non troppo pesanti. La 43 entra senza troppa difficoltà, risulta solo leggermente stretta in punta, anche la 42 entra con lo stesso tipo di sensazione. "Nonostante il mal di schiena… questo è un gran momento di televisione! Le ho infilate, le ho strette e sto camminando, mi colpisce questa prova che hanno fatto, mi sono chiesto: ‘Ma perché fanno una cosa del genere?’ E’ tutto regolare?", dice con ironia. Arriva dunque il commento dell’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati: "Quando la Procura che le prime consulenze non sono suffragate da elementi scientifici, e sarà così anche per le seconde, cosa vuol dire? Che valgono zero! Ma come si fa a considerare questa una prova scientifica? Ma questo è un processo penale? Neanche al circo".

E ancora, Oscar Ghizzoni, consulente della difesa di Alberto Stasi, ha fatto notare come sia impossibile prendere un’impronta con precisione, visto che quando si cammina c’è sempre una leggera curvatura. Infante precisa: "Sempio è innocente fino a prova contraria, ma io ho 44 e mezzo e sono entrato in una 42 perché tu hai il 44 e non riesci a entrare nella 43? Mi sembra un po’ troppo, perché questa sceneggiata? Non c’è bisogno, il piede entra eccome. Quando la difesa Sempio sostiene che l’impronta sia un 40 non lo dice a esclusione di Stasi perché il suo numero è più vicino al 40 (ha un paio anche 41). Se io vedo una prova dele scarpe come quella che ho visto fare un pochino mi sento preso in giro, con Sempio lavorano dei professionisti bravissimi, per questo mi chiedo perché fare questa sceneggiata. Se lo fate a casa non è pericoloso, sono ancora vivo, ho due taglie in più, si può fare, non mi piace essere preso in giro".