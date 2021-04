Gigi Buffon, addio Juventus per inseguire Champions League e Mondiale: la bomba di calciomercato, "dove andrà a giocare"

17 aprile 2021 a

E se Gigi Buffon continuasse a giocare ancora, ma non più nella Juventus? Non ci sarebbe nulla di strano, dato che da quando è avviato verso la fine della sua carriera il portierone bianconero si è già concesso un'esperienza diversa, quella con il Psg. Adesso, stando alle indiscrezioni de Il Giorno, l'Atalanta starebbe valutando la pazza idea Buffon: quest'ultimo cerca una piazza ambiziosa, possibilmente con la Champions League inclusa, per provare a strappare la convocazione al suo sesto Mondiale.

Bergamo da questo punto di vista sarebbe perfetta per lui da tutti i punti di vista, anche da quello logistico, vista la vicinanza con Torino e Milano. Inoltre la Dea pare intenzionata a ricercare un portiere di esperienza, soprattutto in ottica Champions: "Due esigenze collimanti - si legge su Il Giorno - che potrebbero incontrarsi in estate e sfociare in un clamoroso affare estivo low cost. Favorito anche dagli storici buoni rapporti tra il club bergamasco e quello bianconero". Anche perché Buffon sembra assolutamente convinto e determinato ad andare avanti col calcio giocato, a dispetto dei 43 anni e del fatto di essere una bandiera juventina.

Gigi vuole giocare di più e regalarsi almeno un'ultima grande annata, provando a togliersi la soddisfazione di disputare un ultimo mondiale. Ovviamente per ora sono solo chiacchiere, dato che l'Atalanta non programmerà il mercato fino a quando non avrà la certezza della qualificazione in Champions League e quindi dei 40 milioni di introito. A fine stagione quindi si riprenderà il discorso con Buffon, o meglio si intraprenderà, soprattutto se dovesse essere confermata la volontà della Dea di cedere almeno uno tra Gollini e Sportiello, che non hanno convinto a pieno la dirigenza.

