Dusan Vlahovic al Milan, clamorosa accelerazione: la pesantissima conferma

Il Milan muove i primi passi concreti verso Dusan Vlahovic partendo da una strada laterale, ma tutt’altro che casuale. L’interesse rossonero per Andreja Kostic, giovane attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, va letto anche come una mossa strategica in prospettiva futura. Sul tavolo del club di via Aldo Rossi c’è un’offerta da circa 4 milioni di euro per il talento montenegrino, legato dallo stesso agente di Vlahovic, Darko Ristic. Un dettaglio che nel mercato moderno diventa spesso una chiave di lettura.
Vlahovic, infatti, resta uno dei grandi nomi destinati a infiammare la prossima estate. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza e, nonostante i tentativi di riaprire il dialogo, lo scenario più realistico continua a essere quello di una separazione a parametro zero. Una prospettiva che rende l’attaccante serbo un’occasione rarissima, soprattutto per club che cercano un centravanti nel pieno della maturità internazionale.
I numeri stagionali — sei reti complessive tra Serie A e Champions — hanno rimesso Vlahovic al centro del dibattito europeo, restituendogli lo status di numero nove di alto livello. A 26 anni appena compiuti, il margine di rendimento resta elevato e il profilo combacia con l’identikit tracciato da Massimiliano Allegri, che già in passato aveva spinto per averlo alle proprie dipendenze in rossonero.
In questo contesto si inseriscono i recenti contatti tra Ristic e Igli Tare, andati in scena a Milano. Il dialogo è fluido e continuo, e la trattativa per Kostic rappresenta un primo terreno di lavoro comune. Ma il vero obiettivo è più ambizioso: costruire le basi per arrivare a Vlahovic. Il Milan non è ancora entrato nella fase decisiva, ma la sensazione è che si stia muovendo con anticipo, cercando di farsi trovare pronto quando il mercato entrerà nel vivo.