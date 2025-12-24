Dusan Vlahovic al Milan, clamorosa accelerazione: la pesantissima conferma

Vlahovic, infatti, resta uno dei grandi nomi destinati a infiammare la prossima estate. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza e, nonostante i tentativi di riaprire il dialogo, lo scenario più realistico continua a essere quello di una separazione a parametro zero . Una prospettiva che rende l’attaccante serbo un’occasione rarissima, soprattutto per club che cercano un centravanti nel pieno della maturità internazionale.

I numeri stagionali — sei reti complessive tra Serie A e Champions — hanno rimesso Vlahovic al centro del dibattito europeo, restituendogli lo status di numero nove di alto livello. A 26 anni appena compiuti, il margine di rendimento resta elevato e il profilo combacia con l’identikit tracciato da Massimiliano Allegri, che già in passato aveva spinto per averlo alle proprie dipendenze in rossonero.

In questo contesto si inseriscono i recenti contatti tra Ristic e Igli Tare, andati in scena a Milano. Il dialogo è fluido e continuo, e la trattativa per Kostic rappresenta un primo terreno di lavoro comune. Ma il vero obiettivo è più ambizioso: costruire le basi per arrivare a Vlahovic. Il Milan non è ancora entrato nella fase decisiva, ma la sensazione è che si stia muovendo con anticipo, cercando di farsi trovare pronto quando il mercato entrerà nel vivo.