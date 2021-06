Euro 2020, Christian Eriksen riapre gli occhi dopo l'arresto cardiaco: 20 minuti drammatici, portato in ospedale

12 giugno 2021 a

Christian Eriksen è stato trasportato in ospedale, dove gli verranno date tutte le cure del caso. La buona notizia è che il calciatore della Danimarca sembra aver recuperato coscienza: non resta che sperare che il peggio sia passato per lui, dopo aver letteralmente passato un brutto quarto d’ora in cui i medici hanno provato a rianimarlo. Eriksen è stato colpito da un arresto cardiaco proprio sul finire del primo tempo: ha provato a controllare un pallone e si è accasciato a terra.

Si è subito intuita la gravità della situazione, con i medici che gli hanno immediatamente prestato soccorso. Gli è stato praticato più volte il massaggio cardiaco tra la disperazione della moglie presente allo stadio e dei compagni che hanno fatto muro attorno al calciatore dell’Inter. Nonostante i diversi interventi dei sanitari, Eriksen è apparso privo di sensi: dopo una ventina di minuti è stato portato fuori dal campo in barella, scortato dai medici e dai compagni di squadra, attoniti tra lacrime e preghiere.

Proprio in quel momento, però, Eriksen ha riaperto gli occhi: c’è una foto che lo ritrae con la testa alzata e la mano in fronte, forse mentre pensava a quanto sia incredibile quello che gli era appena successo. La Uefa ha interrotto la partita con la Finlandia per “emergenza sanitaria”: si attendono ulteriori aggiornamenti dall’ospedale.

