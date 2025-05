Jannik Sinner perde e la mamma lascia la tribuna: dove (e come) la beccano

Siglinde non regge la pressione. La mamma di Jannik Sinner, mentre il figlio stava perdendo al primo set contro Tommy Paul, si è alzata e ha lasciato la tribuna. La donna è andata a farsi una passeggiata per Roma con l'obiettivo di stemperare la tensione: il figlio era in difficoltà, con Paul capace di rifilargli un 6-1. Nonostante la partita sia poi finita nel migliore dei modi per il tennista altoatesino, mamm Siglinde non è più rientrata. Ad assistere all'intero match degli Internazionali Bnl d'Italia, solo papà Hanspeter.

L'intero staff di Sinner era seduto in prima fila, con Vagnozzi e Cahill anche loro tesissimi. A riprendere la scena le telecamere della regia tv. Beccata sul Lungotevere, mamma Siglinde ha risposto così alla Gazzetta dello Sport: "Sono uscita alla fine del primo set. Mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita. Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo, succede raramente. Preferisco stare davanti alla tv. Solo a Torino sono riuscita a vedere la finale e un po’ qualcosa dei turni precedenti. Mio marito è rimasto, lui non si fa mai problemi".