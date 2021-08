Marcell Jacobs prende l'oro e scappa? "Lui vuole la California": verso l'addio all'Italia dopo il trionfo alle Olimpiadi

03 agosto 2021 a

"Sono italiano fino all'ultima cellula", diceva Marcell Jacobs dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 100 metri. Ora però il futuro del campione di atletica leggera sembra tornare là dove sono le sue origini: negli Stati Uniti. Ad ammetterlo è la compagna Nicole Daza che di fronte alle telecamere di Repubblica ha ammesso: "In futuro? Marcell mi ha detto che voleva andare in California, in quelle zone lì. Magari a Los Angeles". Jacobs potrebbe lasciare dunque l'Italia. Un boccone amaro per tantissimi, anche se Nicole ha ammesso che potrebbe essere la svolta per la famiglia: "Può essere una cosa produttiva per me, per lui e per i bambini. Vedremo dove ci porterà il cuore".

Al primo posto la coppia mette sempre i figli: "Noi vediamo un futuro anche per loro, studiare in una scuola diversa fa crescere anche i figli diversamente. Sia io che Marcell siamo nati in altri posti e cresciuti altrove per questo siamo propensi a girare il mondo e farlo vedere anche ai bambini". Jacobs è infatti nato a El Paso, in Texas, ma già all'età di 18 mesi si è trasferito in Italia, crescendo con la mamma a Desenzano del Garda. Stessa sorte per la compagna, nata in Ecuador ma residente da lungo tempo in Italia.

Intanto è previsto a breve il ritorno del campione nel Paese, su cui la Daza si dice impreparata: "Stamattina ho realizzato un po' di più quello che è accaduto, sono piena di gioia - ha commentato in collegamento con Morning News, il programma di Canale 5 -. Non so cosa aspettarmi quando lui rientrerà in Italia, ma già così è cambiato tanto". La ragazza si è soffermata sulla determinazione di Jacobs, rivelando alcuni momenti difficili dovuti a un recente infortunio che lo hanno rallentato: "Qualche mese fa ha avuto un problema che non gli ha permesso di gareggiare al Golden Gala ed è stato un momento difficile. Però abbiamo pensato alle Olimpiadi, ci siamo fatti forza e oggi ha ottenuto ciò che voleva". Ora non si attende altro che l'annuncio di Jacobs sul suo futuro. Annuncio che potrebbe deludere molti italiani.

