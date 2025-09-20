Marcell Jacobs urtato dal sudafricano, è fuori. Ricorso respinto: caos totale ai mondiali

Ai Mondiali di atletica di Tokyo un'altra giornata da dimenticare per il nostro oro olimpico. Fuori con il sesto tempo in batteria la 4X100 uomini ai mondiali di atletica in corso a Tokyo.

Respinto il ricorso dopo il contatto tra l'atleta del Sudafrica e Marcell Jacobs nella seconda frazione, che ha pesantemente condizionato la gara dei quattro azzurri. Per Jacobs, già fuori nella gara individuale con un tempo talmente deludente da fargli ventilare l'addio alle piste, il ritorno a Tokyo dove nell'agosto del 2021 incantò il mondo vincendo clamorosamente due ori olimpici sui 100 si è rivelato un autentico incubo.

Finale conquistata invece per la 4x400 femminile con Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione che in 3:24.71, si prende il quarto posto con l'ultimo crono di recupero.

Le azzurre corrono il terzo tempo italiano di sempre e conquistano il pass per la terza edizione consecutiva. Eliminata la 4x100 donne. "Vediamo che succede, io ho sentito un colpo alla spalla - ha detto Jacobs ai microfoni della Rai - io ero nella mia corsia. Dispiace perché potevamo fare bene".