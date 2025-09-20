Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Marcell Jacobs urtato dal sudafricano, è fuori. Ricorso respinto: caos totale ai mondiali

di
Libero logo
sabato 20 settembre 2025
Marcell Jacobs urtato dal sudafricano, è fuori. Ricorso respinto: caos totale ai mondiali

(Rai sport)

2' di lettura

Ai Mondiali di atletica di Tokyo un'altra giornata da dimenticare per il nostro oro olimpico. Fuori con il sesto tempo in batteria la 4X100 uomini ai mondiali di atletica in corso a Tokyo.

Respinto il ricorso dopo il contatto tra l'atleta del Sudafrica e Marcell Jacobs nella seconda frazione, che ha pesantemente condizionato la gara dei quattro azzurri. Per Jacobs, già fuori nella gara individuale con un tempo talmente deludente da fargli ventilare l'addio alle piste, il ritorno a Tokyo dove nell'agosto del 2021 incantò il mondo vincendo clamorosamente due ori olimpici sui 100 si è rivelato un autentico incubo. 

Finale conquistata invece per la 4x400 femminile con Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione che in 3:24.71, si prende il quarto posto con l'ultimo crono di recupero.

Le azzurre corrono il terzo tempo italiano di sempre e conquistano il pass per la terza edizione consecutiva. Eliminata la 4x100 donne. "Vediamo che succede, io ho sentito un colpo alla spalla - ha detto Jacobs ai microfoni della Rai - io ero nella mia corsia. Dispiace perché potevamo fare bene".

"Mi sento uno schifo": disastro-Tamberi a Tokyo. Clamoroso flop anche di Jacobs

Dopo essere stato eliminato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, Marcell Jacobs riflette su...

Nel frattempo Nadia Battocletti si aggiudica la medaglia di bronzo nei 5000 metri: 14'55"42 il crono della 25enne di Cles, che porta l'Italia a quota sette medaglie nella manifestazione: superato Goteborg 1995 con sei medaglie, è record di presenze sul podio in un Mondiale per l'Italia. Oro alla kenyota Beatrice Chebet (14'54"96) davanti alla connazionale Faith Kipyegon (14'55"07 e season best).

Jacobs esce di pista con troppa fretta

No, calma. Calma. Cioè, per carità, son scelte personali e, tra l’altro, chi ha mai mangiato una piz...

Tele...raccomando Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

Mondiali di atletica Mondiali di atletica, Nadia Battocletti conquista l'argento: "Fatico a crederci"

Interrogato Marcell Jacobs spiato, colpo di scena davanti ai pm: la scelta di Filippo Tortu

tagmarcell jacobsmondiali di atletica

Tele...raccomando Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

Mondiali di atletica Mondiali di atletica, Nadia Battocletti conquista l'argento: "Fatico a crederci"

Interrogato Marcell Jacobs spiato, colpo di scena davanti ai pm: la scelta di Filippo Tortu

ti potrebbero interessare

614x351

Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

Klaus Davi
687x413

Mondiali di atletica, Nadia Battocletti conquista l'argento: "Fatico a crederci"

Andrea Carrabino
1400x932

Marcell Jacobs spiato, colpo di scena davanti ai pm: la scelta di Filippo Tortu

532x291

Marcell Jacobs, "la prima volta che vedrò Tortu": gelo a Belve