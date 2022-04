Toto Salvio, il nazionale argentino becca la moglie con l'amante e la investe in macchina: il video-choc

15 aprile 2022 a

Scoperto dalla moglie con l'amante, il calciatore Eduardo "Toto" Salvio in macchina scappa e travolge la consorte. Il giocatore del Boca Juniors e della nazionale argentina è ora ricercato dalla polizia, dopo la denuncia dell'accaduto da parte della moglie Magalì Aravena .

Ho dovuto decidere di separarsi consensualmente da una settimana, dopo 10 anni di matrimonio e due figli. Dopo aver scoperto il calciatore nella compagnia di un'altra donna , Magalì si sarebbe avvicinata alla sua auto per parlargli, ma lui a quel punto avrebbe accelerato per investire . A bordo della sua Mercedes il calciatore sarebbe scappato con la nuova fiamma, ferendo però al ginocchio l'ormai ex moglie.

Ecco il video che riprende la terrificante scena:

Dopo il fatto la donna sarebbe si rivolta alla polizia denunciando quello che le era successo. Il rapporto diffuso dalla polizia riporta: “La dichiarante si trova proprio davanti all'auto in domanda di parlare, momento in cui il Sig. SALVIO, con l'intenzione di lasciare il luogo, inizia ad avanzare, quando la denunciante viene colpita con la ruota anteriore del veicolo sulla gamba destra, cadendo sull'asfalto, provocando un'abrasione all'altezza del ginocchio destro ben visibile. Approfittando di questa situazione, il Sig. SALVIO effettua una retromarcia per fuggire dal luogo, uscendo dalla vista. La denunciante è stata assistita da un'ambulanza, con diagnosi di trauma da flessione dell'arto inferiore destro”

