Argentina-Francia, la reazione della domestica: robe mai viste

Diapositive da una vittoria mondiale. Diapositive argentine. Non solo il campo della finalissima di Qatar 2022, la partita vinta contro la Francia, la partita che ha consegnato all'iper-leggenda Leo Messi. Non soltanto Buenos Aires con le strade invase da milioni di appassionati, da milioni di persone in estasi per la tanto attesa vittoria dell'Albiceleste. Già, perché ci sono anche diapositive molto più intime, raccolte, ma altrettanto emozionanti e commoventi.

E tra queste diapositive per certo vi è quella di una non-argentina. Si tratta di una domestica boliviana attaccata davanti alla tv per seguire la finalissima, una signora che tifava per la Seleccion con tutta se stessa. E la sua esultanza ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Si tratta di un filmato caricato da tal Leonel Fransezze, utente con oltre 5 milioni di followers, un video che mostra la collaboratrice domestica ripresa a sua insaputa dalle telecamere di sicurezza di un'abitazione mentre guardava l'atto finale di Qatar 2022. Le immagini catturano anche la descrizione del telecronista nel momento in cui Montiel sta per calciare il rigore decisivo, quello della vittoria mondiale. La signora è tesissima, l'ansia è tagliente, stringe le mani come se fosse una preghiera. Poi il rigore, la sfera che entra in rete e lei che urla, esplode di gioia, si inginocchia e chiude gli occhi, commuovendosi fino alle lacrime. Più argentina degli argentini, insomma.

Per inciso, la signora è la domestica proprio di Fransezze, che caricando il video online ha spiegato: "Non sanno quanto ho pianto guardando la mia telecamera di sicurezza. Ho chiesto il permesso di caricarlo perché è videosorveglianza. Doña Luisa, grazie per emozionarti così e aver dimostrato che Bolivia e Argentina hanno un solo cuore, Ti amiamo Doña Luisa", ha concluso. E nel giro di pochi giorni, il video è diventato virale a livello mondiale.