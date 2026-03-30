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Argentina, 15enne apre il fuoco a scuola: bilancio drammatico, il video-choc

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lunedì 30 marzo 2026
Argentina, 15enne apre il fuoco a scuola: bilancio drammatico, il video-choc

2' di lettura

Un ragazzo di 15 anni è entrato armato a scuola e ha cominciato a sparare diversi colpi uccidendo un compagno di 13 anni, e ferendone almeno altri otto: è successo nella provincia di Santa Fe. L'attacco è avvenuto nell'istituto Mariano Moreno, poco dopo le 7 del mattino. Secondo quanto riferito ai media locali dal segretario di governo del comune di San Cristóbal, Ramiro Muñoz, gli studenti erano radunati all'ingresso in attesa dell'alzabandiera quando il 15enne ha estratto un fucile da caccia dallo zaino e ha sparato circa cinque colpi nel cortile della scuola.

Il primo a essere colpito è stato un 13enne, ferito gravemente al volto e al collo, che poi è deceduto poco dopo in ospedale. L'aggressore, disarmato da un assistente scolastico che gli si è lanciato contro, è stato fermato dalla polizia. Per quanto riguarda gli altri studenti feriti, uno di 15 anni è ricoverato in condizioni gravissime, mentre almeno altri sette sono rimasti feriti in modo meno grave. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia. In un video girato all'interno della scuola e diffuso sui social e dai media locali si vedono gli spari e la fuga di studenti e personale dal luogo della sparatoria. L'edificio scolastico, evacuato subito dopo i fatti, resta sotto sequestro. A seguito dell'attacco sono stati proclamati lutto e sospensione delle attività didattiche per l'intera settimana. 

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