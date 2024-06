Sinner contro Moutet, il cameraman prova a prendere la pallina: finisce male

03 giugno 2024 a

Ha sofferto per un set e mezzo, Jannik Sinner, ma poi è salito in cattedra. Il francese Corentin Moutet ha esaltato il suo pubblico al Roland Garros vincendo il primo paziale per 6-2, anche se dopo il 5-0 iniziale già si è avvertito qualche scricchiolio.

Poi la lenta, inesorabile risalita con Moutet che cede in quattro set, perdendo 6-3 6-2 6-1 in una escalation di superiorità tecnica, fisica e psicologica da parte del 22enne di San Candido, numero 2 al mondo. Ora, agli ottavi, la sfida di martedì 4 giugno contro Grigor Dimitrov, già affrontato e sconfitto in finale dei Masters 1000 a Miami.

Durante la sfida con Moutet, comunque, c’è stato un momento divertente che ha alleggerito la tensione degli spettatori, prevalentemente dalla parte del proprio beniamino di casa. L'azzurro ha messo a segno uno dei tanti rovesci lungolinea pregevoli e, seguendo la traiettoria del colpo, un cameraman ha tentato di afferrare la pallina con una sola mano.

Niente da fare, però: la palla ha colpito in pieno il pollice dell'operatore, causando probabilmente un discreto dolore a una velocità significativa. Sui social c’è già chi ha ipotizzato una frattura per il cameraman, che però ha continuato a lavorare normalmente come se nulla fosse. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, sia per il lavoratore sia per Sinner, che ora se la potrà vedere agli ottavi di finale contro il bulgaro Dimitrov.