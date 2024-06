Euro 2024, l'anello intelligente: un'arma segreta per trionfare in Germania

15 giugno 2024 a

Oltre alla Francia e alla Spagna, anche l’Inghilterra è tra le favorite per la vittoria dell’Europeo. Un must che si ripete da anni, anche agli ultimi Europei vinti in finale dall’Italia dell’ex c.t. Roberto Mancini proprio sui Tre Leoni, e che vale anche per l’edizione che prenderà il via oggi, venerdì 14 giugno, in Germania.

Quello che è certo è che l’ultima vittoria della Nazionale di Harry Kane manca dal lontanissimo 1966 e la voglia è di rompere questo digiuno e il torneo il c.t. Southgate lo sta preparando nei dettagli: all'intero gruppo inglese infatti è stato consegnato un costosissimo anello ‘intelligente' in grado di monitorare tanti parametri. Un prodotto di Oura, dal nome di ‘Oura Ring’, da indossare durante le partite: in questo modo il loro sonno, lo stress e la salute del cuore possono essere monitorati durante la permanenza in Germania.

Alcuni dei calciatori sono stati visti indossare l'anello anche in allenamento, per avere ogni vantaggio possibile rispetto alla concorrenza. Lo stesso Southgate lo sta portando sempre al dito, nell'indice della mano sinistra. Gli anelli sono prodotti da un’azienda finlandese e costano fino a 500 euro ciascuno. Ciò significa che l'Inghilterra avrebbe speso all’incirca 13 mila euro se li avesse pagati a prezzo pieno, solo considerando i 26 calciatori convocati per gli Europei oltre alla spesa per lo staff. John Stones, pilastro della difesa dei Tre Leoni, indossava già un anello Oura prima degli Europei. Parlando l'anno scorso, Stones aveva detto al riguardo: "La prima cosa che faccio una volta che mi alzo dal letto è controllare il mio Oura Ring per vedere come ho dormito, crea dipendenza — le sue parole — Mi dice quanto tempo mi ci è voluto per addormentarmi, quanto sonno Rem (movimento rapido degli occhi, ndr) e profondo sono riuscito a gestire, quante volte mi sono svegliato… è pazzesco".