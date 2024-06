Euro 2024, la furia di Spalletti contro Jorginho: cosa gli urla (e poi lo sostituisce)

21 giugno 2024 a

Quella tra Jorginho e Luciano Spalletti non sembra una grande relazione. Per lo meno per quanto visto in campo in queste prime due partite dell’Europeo, dove il c.t. toscano ha avuto molto da ridire contro il suo centrocampista, reo di essere venuto poche volte incontro alla difesa per prendere il pallone. Come già dimostrato nella già iconica Spalletti-cam, nella prima partita di Euro 2024 contro l'Albania, il commissario tecnico è stato inquadrato nuovamente durante la partita contro la Spagna.

L'allenatore, molto arrabbiato, ha dato le sue consuete indicazioni dalla panchina, urlando ai suoi di recuperare il pallone: "Va giocata, non va bene così!". Poi ha richiamato anche a un centrocampista: "Chiama Jorginho, se la deve far dare la palla — le parole del toscano — deve stare al centro del gioco". Troppo poco quanto mostrato dall’ex Napoli, tanto che è stato sostituito l'intervallo.

Le altre critiche Spalletti le ha rivolte anche verso Davide Frattesi e Nicolò Barella. “Sali sali Davide”, oppure “Frattesi vieni dentro”, le urlate al centrocampista nerazzurro. Tra le altre indicazioni a Jorgihno anche un: “Va pulita sta palla se no è difficile” e un “Oh va giocata, non va bene così”. Anche Barella ha preso la sua dose di sgridate: “Barella ma non vieni?”, ha urlato Spalletti, chiedendo all’interista di farsi vedere in costruzione. Per poi lanciare le sue critiche anche a Giovanni Di Lorenzo, tra i sicuri peggiori del match, e Gianluca Scamacca. “Forza Scamacca cerca la posizione”, è una frase del c.t. Il terzino del Napoli, in grande difficoltà contro le falcate di Nico Williams, si è beccato questa sgridata: “Non lo far partire” e “Vienigli addosso, vieni!”.