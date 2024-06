Euro 2024, il dettaglio pazzesco dell'azione di Calafiori che nessuno ha notato

26 giugno 2024 a

Ok, siamo agli ottavi. Ma questa Nazionale deve fare ancora tanto per convincere i tifosi azzurri. La squadra di Spalletti ha centrato la qualificazione all'ultimo respiro, all'ultimo secondo utile mandando all'inferno la Croazia. Spalletti a fine partita era nervosissimo e si è lasciato andare a uno sproloquio in conferenza stampa senza precedenti ingaggiando un duello d'altri tempi con un giornalista su un presunto patto nello spogliatoio sul 3-5-2: "Penso che la commedia, penso che sia stato detto anche questo, e penso che abbiano fatto bene a dirtelo — le sue parole — Cosa ne pensi? Quanti anni hai? 51 anni di età. Quindi hai ancora altri 14 anni prima di arrivare a 65 anni? Ho 65 anni. Parlo con i giocatori, quindi. Ho bisogno di sentire con le loro orecchie e di vedere con i loro occhi. Questa è una cosa che le hanno detto, però non si prenda delle licenze che non sono sue, sono debolezze di chi racconta le cose — le sue parole — C'è un ambiente interno e un altro esterno e se nell'ambiente interno c'è chi racconta le cose non vuol bene alla Nazionale. Qual è la qualità della scoperta in questo caso qui? È una cosa normalissima".

Ma al di là delle polemiche di Spalletti c'è un video di questa serata emozionante per milioni di italiani che sta girando sui social. Riguarda il gol di Zaccagni ma al centro dell'occhio della telecamera c'è la grandissima progressione di Calafiori. Infatti nessuno ha notato che il giocatore si è fatto coast to coast dall'area dell'Italia a quella della Croazia. Guardare per credere.