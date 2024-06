Euro 2024, il ct croato Zlatko Dalic attacca l'Italia: "Avete visto gli 8 minuti?!"

28 giugno 2024 a

a

a

Italia-Croazia non è ancora finita. A quattro giorni di distanza dall'impresa della nostra Nazionale, non si placano le proteste contro l'arbitraggio dell'ultima partita del Girone B. Il match è finito in pareggio, 1 a 1 grazie al gol all'98esimo minuto di Mattia Zaccagni. E la zampata del laziale ha permesso alla squadra allenata da Luciano Spalletti di strappare un pass per gli ottavi di finale di Euro 2024. Un'impresa che dopo i 90 minuti contro la Croazia sembrava quasi impossibile.

Ma c'è ancora qualcuno che è rimasto a Italia-Croazia. Si tratta del ct Zlatko Dalic, che subito dopo il triplice fischio aveva attaccato la squadra arbitrale rea di aver concesso troppo recupero sul finale di partita. "L'arbitro olandese Makkelie ha concesso un recupero senza alcun senso al termine della partita con l'Italia - ha spiegato il croato -. Otto minuti sono stati decisamente troppi, non so come sia riuscito a darli. Quali falli o interruzioni ci sono stati che li giustifichino?”. Il ct croato si è poi scagliato contro FIFA e UEFA, che secondo lui non difenderebbero Paesi più piccoli come la Croazia. “Abbiamo avuto un rigore a favore e non voglio creare scalpore, ma la Croazia va rispettata. Noi siamo un Paese piccolo - ha ricordato - e dobbiamo difendere noi stessi, perché nessun altro lo fa. Sapete, la Fifa e l’Uefa...".

"La Nazionale rispecchia il Paese...": scoppia la bufera sulle parole di Sacchi

Polemiche a parte, Dalic ha voluto fare i complimenti alla sua squadra per la grande prova di coraggio contro l'Italia. "Voglio congratularmi comunque con la mia squadra per il loro coraggio e il loro cuore, per tutti i loro sforzi - ha detto il ct -. I giocatori sono stati fantastici. Grazie anche ai sostenitori, che hanno dimostrato cosa significa sostenere il proprio Paese. Siamo molto orgogliosi di loro”.