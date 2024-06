Euro 2024, "ci affidiamo al nostro miglior giocatore": tifosi italiani impazziti

29 giugno 2024 a

"Che Dio ce la mandi buona": sono di questo tenore i commenti che stanno circolando in questo momento sui social relativamente al match Svizzera-Italia dell'Europeo in corso a Berlino. In molti, insomma, puntano non solo sulle capacità della squadra di Luciano Spalletti, ma anche su una buona dose di astri favorevoli. Un po' come successo col goal di Mattia Zaccagni al 98esimo della partita contro la Croazia. In un altro tweet, invece, si legge: "Ci affidiamo al nostro miglior giocatore". E a corredo la foto di una maglia della Nazionale con su scritto "C**o".

"Italia svizzera quindi serve usare i poteri forti, molto forti", ha scritto un altro tifoso riferendosi a quando i Maneskin vinsero per l'Italia contro la Svizzera agli Eurovision. Un altro ancora: "Un aiuto dal cielo" con a corredo il video del ct della Nazionale che si fa il segno della croce prima del fischio di inizio. "Qui serve il miracolo di lourdes perché manco quello di zaccagni oggi basta", si legge nell'ennesimo tweet ironico. In molti, insomma, sperano in un colpo di scena che possa far sognare l'Italia ancora per un po'.