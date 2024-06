Gp d'Austria, vince Russell. Verstappen butta fuori Norris: "Ammettilo, sei stupido"

30 giugno 2024 a

Al Gp d'Austria vince Russell, ma a tenere banco è il contatto fatale (con rissa post-gara) tra Max Verstappen e Lando Norris. Incredibile epilogo a Spielberg nell'undicesima gara del Mondiale di Formula 1. George Russell approfitta di un'occasione d'oro che si materializza a otto giri dal termine: Verstappen e Norris sono in lotta per la vittoria, ma si toccano ed entrambi forano.

Il 26enne della Mercedes ringrazia e conquista il suo secondo successo in carriera in F1 con ritiro per Lando e Max quinto nonostante la penalità di 10". Sul podio anche la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Sainz. Quarto Lewis Hamilton, mentre l'altro ferrarista Charles Leclerc è solo undicesimo dopo un contatto al via con Piastri che gli ha danneggiato la gara. Il Mondiale torna la prossima settimana a Silverstone.

Una gara partita in salita per Leclerc che archivia un week end da dimenticare. Immediato il contatto con Piastri che lo costringe a rientrare in Pit Lane per cambiare l'ala e ripartire dal 19esimo posto. Davanti tutto tranquillo per Verstappen fino agli ultimi giri. Al 64° Norris prova un sorpasso all'esterno su Verstappen, l'olandese chiude lo spazio in modo troppo energico, costringendo Lando a impattare con la ruota posteriore destra dell'olandese. Entrambe le macchine sono danneggiate, i piloti rientrano entrambi ai box. Verstappen torna in pista dopo il pit-stop (chiudendo la gara al 5° posto), mentre Norris è costretto al ritiro. Per il campione del mondo della Red Bull è arrivata anche la penalità. Carlos Sainz è riuscito ad arpionare il terzo gradino del podio, regalando una gioia parziale alla Ferrari in chiusura di un fine settimana estremamente complicato. Il pilota spagnolo ha beneficiato dell'incidente tra Verstappen e Norris, altrimenti non sarebbe andato oltre la quinta piazza.

Dopo il traguardo, si scaldano i toni. "Max è stato scorretto, mi ha rovinato la gara", è lo sfogo di Norris in merito all'incidente con il pluri-campione del mondo e dominatore anche di questa stagione. Sarà la fine della vostra amicizia? "Dipende da quello che dirà Max, se ammetterà di essere stato stupido vedremo, se dirà che non ha fatto niente avremo problemi", aggiunge Norris.