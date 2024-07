Euro 2024, per l'arbitro Taylor è finita in disgrazia: come è uscito dagli spogliatoi

06 luglio 2024 a

Un rigore netto non assegnato, 15 cartellini gialli, una espulsione e Toni Kross graziato. Con un curriculum così sarà difficile per Anthony Taylor dirigere ancora una partita di calcio in un torneo così prestigioso come Euro 2024. La disastrosa condotta di gara dell'arbitro inglese ha fatto infuriare i tifosi padroni di casa degli Europei, soprattutto perché la Germani ha dovuto salutare anzi tempo la competizione. In semifinale ci sarà la Spagna, che a questo punto diventa una seria candidata per la vittoria finale. Ma i tifosi tedeschi non hanno ancora dimenticato il fischietto inglese. E sulla piattaforma Change.org hanno lanciato una serie di petizioni per chiedere all'Uefa di estromettere Taylor dal sistema arbitrale.

La condotta di gara di Taylor non è piaciuta nemmeno alla nazionale tedesca. Il vice ct Sandro Wagner, ex giocatore del Bayern Monaco, è andato su tutte le furie. Subito dopo il triplice fischio, avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell'arbitro inglese: sono volate parole grosse, insulti e urla. Alcuni testimoni hanno confermato che la discussione c’è stata, ed è stata molto colorita con torni sopra le righe. Secondo la Bild, Anthony Taylor sarebbe stato scortato fino a fuori lo stadio per poi essere caricato su furgone senza fornire alcuna dichiarazione in merito al tanto discusso rigore non assegnato, ben 80 minuti dopo il fischio finale. Nessun tipo di spiegazione solo silenzio e una fuga vera e propria per evitare lo scontro con i tifosi.

"Pagherai". I tedeschi furiosi con l'arbitro Taylor. Occhio alla mano e alla sua faccia: euro-scandalo?

“La solita sciagura Taylor, – ha tuonato Giuseppe Bisantis ai microfoni di Rai Radio Uno – è un arbitro scarsissimo che non sappiamo quali santi abbia in paradiso. Ho visto Roma-Siviglia, Francia-Olanda, è un mistero questo arbitro, ma come si spiega? Fermate Taylor, fate qualcosa, questo è veramente un arbitro scarsissimo. Non gli farei dirigere neanche le partitelle delle scuole elementari, un arbitro così scarso non l’ho mai visto".