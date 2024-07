Maria Braccini, siluro dell'ex contro Jannik Sinner? "Ecco come ha reagito"

Filippo Manfredini 07 luglio 2024 a

E figuriamoci se anche Jannik Sinner, il sempre educatissimo e correttissimo e apprezzatissimo tennista italiano diventato il numero uno al mondo, poteva non restare in qualche modo impigliato - indirettamente - nella ragnatela social che ormai tutto ammanta. C’ha 22 anni, il rosso altoatesino che inchioda milioni di italiani al video ogni volta che impugna (pubblicamente) la racchetta, e avrà pur diritto a una sua vita sentimentale. Recentemente ha chiuso una storia d’amore che in effetti pare proseguisse da qualche tempo, per poi iniziarne un’altra, perdipiù con una collega tennista, la russa Anna Kalinskaya.

E se a noi comuni mortali le eventuali rimostranze della ex possono esserci riferite al massimo dai consueti amici comuni, per il supercampione del tennis planetario appare ormai normale - ed è questa la perversione, ahinoi - che vengano recapitate via social. Succede dunque che Maria Braccini, 23 anni, aretina di professione influencer e modella (...ma va? strano...) e anche per l’appunto ex fidanzata del buon Jannik, abbia affidato a Instagram un lungo post in cui con tono piuttosto amareggiato e senza mai citare quello che fu il suo amato - in molti hanno intuito riferimenti alla rottura che per la verità tante speranze ha acceso tra le ammiratrici del fenomeno.

«Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata odi cosa facessi» esordisce la signorina, con un topos ormai classico del perfetto influencer che in genere prelude proprio al “parlare di sé”. E poi prosegue: «Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate».

Gli esegeti dei testi social si sono concentrati su quel “respinta”, vedendoci un riferimento all’amore evaporato come un match point sprecato. E poi, rivolgendosi ai suoi adorati followers, dopo aver naturalmente rimarcato «l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ultimo periodo», tanto che «spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi», ecco la chiosa, non proprio letterariamente spiazzante ma certo un grande classico: «Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre».

Fine del post (l’amore era già finito). E lui, Sinner? Reazioni? Macché, quello è di San Candido, quando è al massimo dell’irritazione al limite alza un sopracciglio (ma neanche). Il suo ultimo post su Instagram è del 10 giugno scorso, in posa con un trofeo che ne certifica il suo primato. E anche in precedenza, nulla che possa essere anche lontanamente accostato al suo privato (che differenza, per dire, con i nostrani divi calcistici, eternamente scissi fra successi sportivi e cafonaggine orgogliosamente esibita). No, lui gioca a tennis, e in genere vince. Il resto mancia.