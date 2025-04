FdI zittisce Giuseppe Conte: "Tu non ci dai lezioni"

Non è tardata ad arrivare la replica di Fratelli d'Italia: "Conte, da te nessuna lezione" , hanno scritto su Facebook a corredo del filmato, diffuso negli anni scorsi da PiazzaPulita, nel quale lo si vede parlare sottovoce con l'allora cancelliera tedesca Angela Merkel. "Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché nei sondaggi stanno calando", diceva l'ex premier.

"Meloni abbia un sussulto di orgoglio per l'Italia": Giuseppe Conte lo ha detto a proposito della premier e del suo viaggio a Washington del prossimo 17 aprile, quando parlerà col presidente americano Donald Trump del tema dei dazi. "Dobbiamo rispondere con grande fermezza", ha proseguito il leader pentastellato. Che poi ha pensato bene di fare dell'ironia: "I baci di Biden in testa alla Meloni li abbiamo già visti quindi niente più scambi di baci. Io spero che Meloni abbia un sussulto di orgoglio a nome di tutta l'Italia, perché sino a qui l'abbiamo vista esibire la bandiera del sovranismo ma poi invece la realtà è della sudditanza rispetto all'Europa e a Washington". Secondo lui, insomma, "mai farsi vedere succubi".

"Giuseppe Conte - ha commentato ancora FdI su Facebook - quando era al governo ha messo l'Italia in ginocchio davanti a tutti. Oggi, dai banchi dell'opposizione, dovrebbe soltanto imparare da Giorgia Meloni come ci si comporta nello scenario internazionale. Il nostro presidente del Consiglio non bisbiglia e parla in modo chiaro e netto. Si metta da parte, avvocato".