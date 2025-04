Arianna Meloni fa delirare la sinistra

Ti piace la politica? Falla, ma senza parlare. Le tue opinioni non le devi esprimere, persino se sei alla guida sostanziale del partito che esprime la presidente del Consiglio. Arianna Meloni, storia di un pregiudizio odioso. In questo Paese possono nominarsi a vicenda moglie e marito in un partito di estrema sinistra, possono andare in Parlamento - in Camere separate - un ex ministro e la sua giovane consorte; ma la sorella di Giorgia Meloni, militante della destra italiana da una vita, non deve dire la sua. E poi su cosa? Famiglia, scuola, educazione. È bastata l’intervista rilasciata ieri ad Annalisa Terranova su Libero per mandare in tilt la sinistra del pensiero labile. Tacere, dunque, e perché? Eppure le parole di Arianna Meloni sono state davvero precise, chiare, fondate su principi e tradizione culturale. A partire dal rispetto per le donne.

POSIZIONI NETTE

La violenza di genere rappresenta «un’emergenza e contrastarla deve essere una priorità». «È significativo- rileva la responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fratelli d’Italia - che nel nostro codice penale venga introdotto il delitto di femminicidio come reato autonomo, che viene sanzionato, appunto, con l’ergastolo. Ma non solo. Si prevedono anche aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn. Insomma, sulla violenza contro le donne vogliamo invertire definitivamente la rotta e vogliamo farlo quanto prima». «I numeri - prosegue - ci dicono chiaramente che c’è un problema anche di tipo culturale. Dunque, credo che dobbiamo lavorarci ad ogni livello, non solo politico. Anzi, sono fondamentali soprattutto la famiglia e la scuola».