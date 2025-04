Michele Serra, il suo regime: a Bruxelles solo chi la pensa come lui

E invece, dopo la sconfitta alle presidenziali americane di novembre scorso, tutti i mascheramenti, le attenuazioni, le operazioni cosmetiche, non hanno più retto. Trump li ha fatti letteralmente impazzire, e Musk se possibile ancora di più. In un colpo solo, hanno realizzato di non essere più votati dai ceti medi e medio-bassi; hanno dovuto constatare che il loro caravanserraglio di artisti e intrattenitori non solo non convincono la common people, ma se possibile la irritano ancora di più. Insomma, non sarà finito il mondo, ma è finito un mondo: il loro, i loro salottini, le loro terrazze, la loro spocchia, la loro immotivata presunzione di superiorità.

E invece l’eurolirico Serra l’ha presa malissimo: Salvini sarebbe nientemeno che un «sabotatore». Anzi, non basta ancora: «intelligenza con il nemico è l’accusa che gli spetterebbe nei paesi che ammira». Ma qui in Europa – annota forse dispiaciuto il convocatore della piazzata pagata dai contribuenti romani – Salvini «non corre alcun rischio». E come mai? Perché un odiatore dell’Unione «può perfino farsi eleggere al Parlamento europeo, nel quale non pochi dei deputati sono dichiaratamente ostili non solo alle politiche dell’Unione, ma proprio ai suoi fondamenti».

Immaginate la scena. Nel magico universo di Serra & co., al momento della presentazione delle liste, le candidature dovrebbero essere sottoposte al vaglio preventivo di una giuria di qualità: tipo i professori e i cantanti chiamati da lui per comiziare a Roma. Fatto l’esamino di europeismo, allora – forse – scatterebbe la candidabilità. Scherziamo? Saremmo davanti a una tragicomica via di mezzo tra la commissione elettorale iraniana che preseleziona i candidati escludendo quelli meno affidabili per il regime e i criteri di ammissione nel salotto tv di Fabio Fazio.

Abbiamo sorriso, amici lettori. Ma, se ci si pensa meglio, subentra una cupa malinconia. Voglio dire che siamo veramente al paradosso, nel senso che nell’immediato Dopoguerra – almeno per alcuni versi – c’era forse piuragionevolezza e ricerca di ricucitura di quanto accada oggi. Intendiamoci bene, non sto smorzando l’immensa rilevanza dei conflitti del passato. So bene, ad esempio, quanto sia stata cruciale (e violentissima nei toni, nelle parole, nei comizi, nei manifesti) la campagna elettorale del 1948; e quanto sia stata benedetta la vittoria di Alcide De Gasperi contro l’incubo di un’Italia consegnata a una cupa avventura socialcomunista. Guai a dimenticare la posta – letteralmente vitale – che fu in gioco. E però, retrocedendo un istante e ragionando sul biennio 1946-1948, consideriamo insieme alcuni fatti indiscutibili che rendono bene l’idea, pur in presenza di un contrasto politico virulento, della ricerca per lo meno di un perimetro comune accettato. Intanto, la celeberrima dodicesima disposizione transitoria e finale allegata alla Costituzione da un lato vietò sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista, ma dall’altro, quando si trattò di ipotizzare limitazioni temporanee al diritto di voto e all’eleggibilità, circoscrisse questa eventualità ai «capi responsabili del regime fascista» e «per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione».

Insomma, perfino per gli ex gerarchi c’era l’accettazione dell’idea che potessero rimettersi in gioco, anche con diritto di elettorato attivo e passivo, dopo appena cinque anni. Ancora: nel giugno del 1946, e in quel momento il guardasigilli era nientemeno che Palmiro Togliatti, scattò un’amplissima amnistia, che cancellò i reati e i processi di migliaia di ex appartenenti al partito fascista. Di più: l’intuizione degasperiana (siamo sempre nel 1946) della festa del 25 aprile era ispirata precisamente al tentativo di pacificare. «Aiutateci» disse De Gasperi in un celebre discorso rivolgendosi in primo luogo ai partigiani «a superare lo spirito funesto delle discordie. Si devono lasciar cadere i risentimenti e l’odio. Si deve perdonare». Circa ottant’anni dopo, dove siamo arrivati? All’intellettuale di riferimento dei progressisti che quasi rimpiange il fatto che i soggetti a lui sgraditi possano candidarsi all’Europarlamento. Sipario.