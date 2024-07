Euro 2024, membro dello staff dell'Albania accusato di violenza sessuale: sospeso

09 luglio 2024 a

a

a

Sacandalo a Euro 2024. Un membro dello staff della nazionale albanese è stato accusato di violenza sessuale contro una 18enne che lavora nell'hotel dove ha soggiornato la squadra durante gli Europei di calcio in Germania. La violenza sarebbe avvenuta nel retrocucina dell'hotel presso la scuola sportiva Kaiserau di Kamen, riporta il tabloid tedeco Bild. La giovane donna ha chiamato la polizia dopo l'aggressione avvenuta il 23 giugno scorso, circa alle 19.30. La procura di Dortmund ha confermato un'indagine in merito. La 18enne ha raccontato alla polizia di Unna che l'albanese l'ha spinta in cucina, baciata e abusato sessualmente di lei.

Nonostante la Procura sia stata immediatamente informata della denuncia del reato sessuale, riporta ancora la Bild, l'accusato ha potuto tornare a casa indisturbato il giorno dopo la sconfitta dell'Albania contro la Spagna. "Poiché finora non ci sono sospetti urgenti sul reato, non è stata presentata una richiesta di mandato d'arresto. Secondo la legge tedesca, uno stupratore rischia almeno due anni di carcere", ha dichiarato una portavoce della procura. Ora si sta indagando in che misura il sospettato abbia agito contro la volontà della donna. Il presunto aggressore non sarebbe né un giocatore né un funzionario di alto livello.

Dopo che l'incidente è venuto alla luce, l'uomo è stato immediatamente sospeso dalla Federcalcio albanese. "La salute della dipendente e la tutela dei suoi diritti personali hanno la massima priorità", ha dichiarato una portavoce dello 'SportCentrum Kaiserau'.