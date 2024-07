Milan, terremoto sul mercato: "Fofana salta e Thiaw va via", tifosi sconcertati

Roberto Tortora 24 luglio 2024 a

a

a

Dopo settimane di apparente immobilismo, il Milan sembra aver dato l’accelerata decisiva per il mercato estivo e la nuova squadra da affidare a Paulo Fonseca. In attacco è già arrivato Alvaro Morata, è stato fatto un primo contratto al baby-gioiello Francesco Camarda e ora ci sono altri obiettivi sul tavolo vicini a una concretizzazione.

In realtà, però, quello che sembrava più vicino, cioè Youssuf Fofana, centrocampista francese del Monaco, ora sembra destinato ad altri lidi. L’interessamento di Atletico Madrid e Manchester United ha avviato un’asta alla quale i rossoneri non sono interessati, così come non hanno intenzione di sborsare ora una cifra minima di 35 milioni. Furlani vuole spenderne 10 in meno, perciò la distanza sembra ora importante. Si valutano alternative, la prima è Adrien Rabiot, svincolatosi dalla Juventus, ma dall’ingaggio pesante, almeno 7,5 milioni.

"Maignan, addio Milan": assalto del Psg. Terremoto sul mercato: "Chi arriva in rossonero"

In difesa, invece, si registrano bei progressi per Strahinja Pavlović, difensore serbo del Salisburgo che ha rifiutato anche l’Atletico Madrid e vuole soltanto il Diavolo. La distanza tra domanda e offerta si sta assottigliando, il Milan spera di poter chiudere l’affare sui 20 milioni. Così come spera di poter portare a casa anche Emerson Royal, terzino destro che il Tottenham sembra essersi convinto a voler cedere.

Romelu Lukaku cancella tutto dai social: un messaggio (pesantissimo) ad Antonio Conte

In uscita, invece, Jan-Carlo Simic è approdato all’Anderlecht e i rossoneri potrebbero far cassa con Malick Thiaw, reduce da un campionato difficile e finito nei desiderata del Newcastle. Furlani chiede 40 milioni, i Magpies ne offrono per ora 30, ma anche questa è una cifra per la quale sarà difficile dir di no, anche perchè utilissima per centrare invece gli altri colpi. In coda resta Samardzic, anche in questo caso l’Udinese conta di poter racimolare non meno di 25 milioni, mentre il Milan spera in uno sconto piazzando anche contropartite come Pobega o Adli. Al posto di Thiaw, con Pavlovic, a quel punto arriverebbe un altro difensore e secondo la Gazzetta dello Sport, il ballottaggio non privo di incognite (e i tifosi rossoneri già mugugnano) sarebbe tra Igor, 26enne brasiliano del Brighton già passato senza brillare dalla Fiorentina (costo intorno ai 15 milioni) e il colombiano del Bologna Lucumi, stessa età e stessa quotazione.

Anche se Fonseca non ha avuto gli acquisti che voleva per la tournée negli Stati Uniti (partenza il 25 luglio, ndr), il mosaico rossonero si va componendo. Per capire se sarà un’opera d’arte ci vorrà tempo.