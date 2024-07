Jannik Sinner torna in campo il 3 agosto: perché ora rischia un nuovo (ingiusto) "linciaggio"

30 luglio 2024 a

Jannik Sinner torna in campo il prossimo agosto, un giorno prima della finale di tennis di Parigi 2024. Ma l'azzurro non sarà in Francia. L'altoatesino ha scelto di partecipare al National Bank Open, torneo canadese che inaugura la stagione negli Stati Uniti. Come conferma il suo allenatore Darren Cahill, il numero uno al mondo si sta preparando in vista della prossima edizione degli US Open. Il primo vero obiettivo in questo finale di stagione.

"A dominare la classifica con le sue abilità e la sua intelligenza è Jannik Sinner, che si è fatto strada fino all’apice dell’ATP. La sua fantastica ascesa è iniziata un anno fa, al National Bank Open 2023 presentato da Rogers a Toronto, dove ha sollevato il suo primo trofeo da vincitore del Masters 1000", si legge sul sito del torneo.

Il torneo in Canada incomincerà proprio il 3 agosto. E c'è già chi insinua che l'azzurro abbia saltato Parigi 2024 proprio perché la finale Olimpica si sarebbe disputata un giorno dopo l'avvio del National Bank Open. E in questo modo Sinner non avrebbe potuto difendere la sua posizione da numero uno al mondo. "Continua a pensare solo a sé stesso", scrive un utente su X. Oltre a Jannik Sinner, le altre teste di serie nel singolare maschile sono Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Alex de Minaur e Grigor Dimitrov. Alcuni di loro però potrebbero essere costretti a rinunciare proprio per l'impegno alle Olimpiadi.