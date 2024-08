Mesut Özil, sfregio a Israele: "Una X rossa", così lo cancella dal mappamondo

01 agosto 2024 a

Ennesima polemica sulla guerra Israele-Palestina, ma con al centro il calcio. L’ex Real Madrid e Arsenal, Mesut Özil, ha pubblicato sui suoi social una storia Instagram nella quale è stata cancellata dalla mappa del mondo il Paese di Israele, che appare barrato con una X spessa rossa. Sotto una scritta: “Palestina”. Non si tratta della prima volta che il 35enne prende una posizione così netta.

Qualche settimana fa, infatti, il turco-tedesco ha condiviso una foto che ritraeva il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come un criminale di guerra vestito di arancione. L'associazione sportiva ebraica Maccabi Deutschland per l’occasione ha reagito al nuovo post di Özil e chiesto che la Federcalcio tedesca (Dfb) ne prendesse le distanze. "Naturalmente vorremmo che la Dfb commentasse la questione e prendesse pubblicamente le distanze da Özil", ha dichiarato il presidente del Maccabi, Alon Meyer, che ha etichettato il post di Özil come "anti-israeliano" e lo ha accusato di essere un sostenitore di una visione del mondo chiusa e antisemita.

Özil si è anche posizionato politicamente durante gli Europei di calcio in Germania e ha condiviso su Instagram una foto del controverso saluto del lupo del giocatore della Turchia, Merih Demiral, squalificato poi per due giornate dalla Uefa per il gesto. Per infine assistere, assieme al premier turco Recep Tayyip Erdogan, alla partita dei quarti di finale della Turchia contro l'Olanda, quando in solidarietà con Demiral molti tifosi turchi hanno mostrato il saluto del lupo.