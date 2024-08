Parigi 2024, Musetti in semifinale: il punto che ha fulminato il campione olimpico Zverev

01 agosto 2024 a

a

a

L'Italia del tennis sembra aver reagito nel migliore dei modi alle delusioni iniziali di questi giochi: nel singolo maschile Lorenzo Musetti si conferma in stato di grazia e vola in semifinale dopo aver eliminato il campione olimpico in carica Alexander Zverev.

Entrano in zona medaglia anche Jasmine Paolini e Sara Errani, irresistibili contro le inglesi Boulter-Watson letteralmente travolte. Con il favoritissimo Jannik Sinner rimasto a casa per tonsillite, e con l'amarezza della stessa Paolini eliminata anzitempo nel singolo, non era così scontato poter sognare in grande a Parigi 2024, ma la racchetta azzurra è in un momento forse irripetibile.

Musetti, il video che fa rosicare Parigi: occhio al gesto dopo aver travolto il francese Monfils | Guarda

Applausi a scena aperta per Musetti, protagonista di una partita eccezionale contro il campione tedesco superato con un doppio 7-5. In semifinale il toscano proverà a prendersi una medaglia certa contro il vincitore dell'altro quarto tra Nole Djokovic e Tsitsipas. In ogni caso, un avversario tosto ma per questo Musetti, che non ha ancora ceduto un set nell'intero torneo, nulla è impossibile. Forse nemmeno sfidare il favoritissimo Carlos Alcaraz.

Si confermano un rullo compressore anche Paolini-Errani: è servita loro poco più di un'ora per liquidare la pratica britannica e raggiungere le ben più ostiche ceche Muchova/Noskova nel penultimo atto del torneo di doppio femminile. Match al limite della perfezione per le due italiane che hanno dominato da fondo campo e a rete, lasciando così le briciole alle malcapitate avversarie: due set a zero (6-3, 6-1) l'eloquente risultato finale.