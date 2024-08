Parigi 2024, cacciato dalle Olimpiadi per questa foto: il "suicidio" di Ben Lowe

02 agosto 2024 a

Riflettori puntatu sul surf olimpico, siamo a Parigi 2024. Ma le gare di surf non si svolgono nella capitale francese, ma nella splendida isola di Tahiti, nella Polinesia francese. Ed è proprio in quest'angolo di paradiso che un giudice di gara si è... fatto fuori da solo: è stato infatti allontanato per aver pubblicato una foto insieme al surfista australiano Ethan Ewing e all'allenatore della squadra nazionale australiana Bede Durbidge.

Ben Lowe, un giudice della World Surf League con una lunghissima carriera alle spalle, è stato ritratto sorridente in una foto con Ewing e Durbidge a Teahupo'o. Lo scatto, pubblicato online, includeva la didascalia: "Questi tre ragazzi di Straddie (Stradbroke Island, ndr) si esibiscono alle Olimpiadi". Anche se con tutta probabilità si trattava soltanto di un modo per celebrare e mostrare le loro origini comuni, la foto ha sollevato problemi di imparzialità. Problemi piuttosto ovvi da immaginare. Risultato? Addio giochi...

In ambito olimpico, è infatti ancor più importante mantenere una rigorosa separazione tra giudici e atleti. L'immagine è emersa online prima dei quarti di finale delle gare di surf, in cui Ewing ha affrontato il connazionale Jack Robinson. L'International Surfing Association (Isa) ha giudicato la foto inappropriata e ha preso immediati provvedimenti, escludendo Lowe dalle competizioni per il resto dei Giochi.

L'Isa ha poi chiarito: "Non è appropriato che un giudice interagisca in questo modo con un atleta e la sua squadra. Per proteggere l'integrità e l'equità della competizione in corso, e in conformità con il Codice di condotta Isa e il Codice etico del Cio, il Comitato esecutivo Isa ha deciso di rimuovere il giudice dalla giuria per il resto della competizione". Un rovinoso autogol...