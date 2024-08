Parigi 2024, la Senna è ancora inquinata: caos Triathlon, tutto annullato

04 agosto 2024 a

Grande incertezza circonda il prossimo evento di triathlon olimpico a Parigi 2024 a causa delle rinnovate preoccupazioni sulla qualità dell'acqua nella Senna. La staffetta mista dovrebbe svolgersi lunedì mattina, ma potrebbe essere posticipata dopo che le forti piogge di mercoledì e giovedì hanno nuovamente causato un aumento dei livelli di batteri nell'acqua.

Un inquinamento che da settimane sta tenendo banco, con le polemiche furiose dopo le prime gare di triathlon terminate con gli atleti stravolti all'arrivo (qualcuno ha vomitato fino a 10 volte in pochi minuti) e inquietati per quanto visto in acqua sotto i ponti della Capitale.

La gara maschile è stata spostata da martedì a mercoledì, lo stesso giorno della gara femminile, all'inizio di questa settimana, con gli atleti impossibilitati a nuotare nel fiume fino al giorno della gara. Dopo una riunione di sabato sera, gli organizzatori hanno rilasciato una dichiarazione domenica mattina, in cui si legge: "È stata presa la decisione di annullare la frazione di nuoto della familiarizzazione al triathlon, che avrebbe dovuto tenersi il 4 agosto alle 8 del mattino. Date le forti piogge delle notti del 31 luglio e del 1 agosto, che sono state particolarmente intense a monte di Parigi, vediamo ancora un impatto sulla qualità dell'acqua nella nostra sede. Ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore, ma non a un livello tale da consentire la familiarizzazione con il nuoto prevista per (domenica)".

Poche ore fa, dopo l'annullamento della precedente sessione di allenamento, il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Tony Estanguet aveva provato a rasserenare il clima, con gli atleti sul piede di guerra per un livello di disorganizzazione oggettivamente mai visto a una Olimpiade.

"Continuiamo a contare sull'evoluzione dell'acqua della Senna, siamo fiduciosi nel credere che la qualità dell'acqua migliorerà - aveva detto Estanguet -, le condizioni meteo sono buone per tutta la settimana, contiamo di poter organizzare in sicurezza le prove di triathlon staffetta mista e il fondo di nuoto". Il punto è che un evento come i Giochi resta e resterà appeso al clima pazzo di Parigi, senza alcuna garanzia per gli atleti che hanno programmato questi giorni da 3 anni.