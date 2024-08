Italvolley, "Porca p***": Stati Uniti allo sbando, l'imprecazione diventa virale

11 agosto 2024 a

La nazionale femminile di pallavolo vince l’oro ai Giochi di Parigi 2024. In una finale a senso unico contro gli Stati Uniti, le azzurre guidate da Julio Velasco si impongono 3-0 con parziali di 25-18, 20-20, 25-17. La spedizione azzurra tocca così quota 40 medaglie, come a Tokyo, ma con più ori (12 contro 10). Quello conquistato oggi, inoltre, è il primo oro di sempre per la pallavolo: prima di oggi il bilancio era di 3 argenti e 3 bronzi, tutti al maschile. Un vero e proprio "massacro" sportivo quello capitato alle statunitensi che hanno dovuto fare i conti con un'Italia inarrestabile. Paola Egonu è stata la protagonista assoluta con 11 e 16 punti tra primo e secondo set.

Per poi completare l'opera nel terzo. E così sui social, letteralmente impazziti per questo miracolo italiano, qualcuno ha segnalato tutto il nervosismo delle americane che durante il primo set si sono lasciate andare ad imprecazioni...in lingua italiana: "Porca p***", ha urlato una delle regine del volley a stelle e strisce. E così qualcuno, sempre sui social ha fatto notare che diverse giocatrici degli Stati Uniti hanno giocato in squadre italiane. Ed evidentemente hanno imparato fin troppo bene la nostra lingua...