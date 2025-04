Jannik Sinner, l'affondo di Paolo Bertolucci su Pellegrini: "Ha detto cose insensate"

Ancora Federica Pellegrini. Ancora un intervento di Paolo Bertolucci a difesa di Jannik Sinner. La firma della Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista a Il Dolomiti nel corso della quale ha parlato dell'attesissimo ritorno in campo del numero uno al mondo: "Mi aspetto uno Jannik bello carico, pimpante e determinato. A un tennista normale servirebbero un paio di tornei per tornare in forma, ma qui non si parla di uno normale. Non è da escludere che possa già essere il Sinner che conosciamo. Magari anche più forte. Il motivo? Perché ha potuto allenarsi e torna con la testa libera. Di solito si sta fermi per un infortunio, ma lui no e non avrà paura di ricadute. A Roma avrà una pressione enorme, più del solito”.

Poi si è concentrato sui grandi nemici di Sinner. Ma secondo Bertolucci c'è da fare un distinguo: "Per Serena Williams credo che occorra andarci con i piedi di piombo. La frase è stata estrapolata da un discorso più articolato e poi occorre vedere se le sue parole sono state tradotte correttamente. La Pellegrini, invece, ha sbagliato. Ha detto cose insensate e il fatto che arrivino da chi fa parte del Cio e del Coni è doppiamente grave”.