Usa, "sembra di stare allo stadio": rivoluzione al bar, una tv mai vista prima

17 agosto 2024 a

a

a

Finalmente ci siamo. Sta per partire la nuova stagione del campionato di Serie A. Dopo tre mesi a fantasticare sotto l'ombrellone su acquisti e cessioni di mercato, ora si fa sul serio. L'Inter da squadra che detiene il titolo di Campione d'Italia darà inizio alle danze. Poi Milan, Roma, Atalanta, Napoli, Lazio, Juventus e tutte le altre completeranno il quadro della prima giornata. Migliaia di tifosi hanno già acquistato il loro biglietto per assistere alla parte direttamente allo stadio. Gli altri, invece, dovranno accontentarsi di seguire i loro beniamini sul divano davanti alla tv. O al bar, insieme ad amici e appassionati.

Ma nel 2024 seguire una partita da casa si sta trasformando in un'esperienza quasi reale. Negli States, in questo senso, sono avanti anni luce. Il gestore di un bar di Los Angeles ha deciso di offrire ai propri clienti un'esperienza unica nel suo genere. Un televisore da 1044 pollici per proiettare una partita della Premier League, il massimo campionato di calcio inglese. In occasione della partita tra Manchester United e Fulham svoltasi a Old Trafford in Gran Bretagna, il gestore del Cosm, un bar situato accanto allo SoFi Stadium in California, ha deciso di allestire uno schermo a led grande più di mille pollici per proiettare la partita.

This was the view of Old Trafford from a bar in Los Angeles last night.



That's insane man. pic.twitter.com/u2ade2EQ5N — Paul Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll2) August 17, 2024

In questo modo i clienti del bar hanno potuto mangiare e guardare il gioco come se fossero allo stadio. Alcuni dei consumatori hanno pubblicato sui social il video dell'iniziativa, scrivendo sotto: "Sembra di stare all'Old Trafford".