America's Cup, terrore in acqua per Alinghi: l'incidente "inspiegabile"

L’America's Cup è alle porte, ma quello che è successo al largo di Barcellona nella giornata di martedì ha lasciato molto riflettere. Al centro l’imbarcazione di Alinghi, la quale vigilia è stata più che movimentata: nel penultimo test a disposizione, l‘imbarcazione elvetica ha subito un incidente all'albero maestro: si è spezzato improvvisamente nel bel mezzo dell'allenamento ed è volato in acqua.

Lo scafo, senza albero né possibilità di controllo, è stato poi recuperato da due diverse imbarcazioni di supporto. Un incidente già successo all’imbarcazione elvetica già mesi prima a giugno, quando l’albero maestro cadde però delle forti raffiche di vento lungo la costa spagnola.

Dopo l’incidente di martedì, è intervenuto Silvio Arrivabene, general manager del team svizzero: “Oggi (martedì, ndr) c’è stato un guasto all’impianto durante la prima fase di allenamento su BoatOne, ma fortunatamente tutti a bordo sono al sicuro — le sue parole — Gli eventi accaduti sono stati decisamente sorprendenti quasi inspiegabili in particolare se si considerano le condizioni climatiche visto che c'era solo una brezza di circa 13 nodi, ma all’improvviso l’albero ha ceduto. Non abbiamo registrato alcun segno di sovraccarico: l'albero era stato recentemente acquisito ed era stato utilizzato soltanto per 20 minuti".