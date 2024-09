De Rossi, disastro in diretta. "Mi dicono che non potevo dirlo, è gravissimo..."

02 settembre 2024 a

E' fatta per Mario Hermoso alla Roma. Un bell'affare per i giallorossi, alla ricerca di un difensore duttile e d'esperienza. E lo spagnolo classe 1995, svincolato dall'Atletico Madrid, è decisamente un profilo di ottimo livello, in grado di destreggiarsi senza problemi tanto al centro della difesa quanto sull'esterno a sinistra.

Hermoso è sbarcato domenica pomeriggio, dopo pranzo, all'aeroporto di Fiumicino da un Airbus A321 di linea di Ita Airways proveniente da Madrid. Atteso all'uscita del terminal 1 da un gruppo di tifosi giallorossi, fotografi, cameraman e video makers, il giocatore sorridente ha salutato con la mano, posato per selfie con i tifosi, tra cui famiglie con bambini, dopo di che è salito a bordo di un van della Roma con il quale ha lasciato il "Leonardo da Vinci".

Nelle scorse settimane era stato accostato anche a Milan, Inter e Bologna, ma le trattative non sono mai decollate soprattutto per motivi economici. Che l'affare fosse di fatto chiuso, domenica a Roma lo pensavano praticamente tutti. Ma Daniele De Rossi, mister giallorosso, in serata ha dato la conferma incappando in una piccola gaffe in diretta.

Intervistato subito dopo il buon pareggio per 0-0 a Torino contro la Juventus di Thiago Motta, De Rossi ha riflettuto davanti alle telecamere di DAZN sul futuro prossimo della squadra: "La pausa la faremo con i ragazzi che rimarranno e con lo staff per trovare nuove soluzioni e lavoreremo anche con qualche altro giocatore. È arrivato uno che non si allenava da tempo e dovremmo rimetterlo in condizione". Quando Diletta Leotta gli chiede chi sia, DDR balbetta un po':"È Hermoso... ma non si poteva dire mi dicono... ma sta arrivando Hermoso". "Quando eravamo quotati in Borsa era gravissimo dire sta cosa – ride il mister, in evidente imbarazzo -. Ah è ancora grave... ho sbagliato".