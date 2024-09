Anna Kalinskaya in tribuna, "e Kyrgios?": ironia tagliente mentre Sinner trionfa

05 settembre 2024 a

Con uno Jannik Sinner così, nel suo campo preferito (il cemento), è difficile per un avversario tenere testa. Anche Daniil Medvedev, che per la terza volta su quattro in stagione è uscito sconfitto dalla sfida contro l’italiano (6-2 1-6 6-1 6-4) e ora se la batterà contro il britannico Jack Draper venerdì, vittorioso in tre set su Alex De Minaur.

Per il numero uno al mondo si tratterebbe della prima finale in carriera nello Slam newyorkese, dove non era mai andato oltre i quarti di finale. E come ormai spesso capita, a sostenere l'azzurro nei box dell'Arthur Ashe Stadium di New York c'è anche la sua ragazza, la tennista russa Anna Kalinskaya, che è stata più volte ripresa dalle telecamere durante la sfida. E sui social c'è chi ironizza: "Dov'è Nick Kyrgios?", alludendo al tennista australiano suo (irascibile) ex.

Kalinskaya, in campo negli Usa come Sinner, è uscita di scena al terzo turno degli US Open per mano della brasiliana Beatriz Haddad Maia. Per questo per lei non è rimasto altro che vestire i panni della tifosa e sostenere Sinner nella corsa al secondo titolo Slam della sua carriera. Come succede ormai di consueto, la russa è infatti stata immortalata nel box del numero uno al mondo.

Più volte nelle ultime settimane anche Sinner è stato sorpreso dalle telecamere in veste di tifoso speciale per le partite della collega-fidanzata. Jannik l’ha spuntata agilmente contro Medvedev, dopo una super partita, e ora può seriamente sognare il secondo Slam di stagione. Prima però c’è la sfida contro Draper che lo attende.