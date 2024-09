Taylor Fritz, il milionario che sfida Jannik Sinner: le "strane mosse" della fidanzata-influencer

08 settembre 2024 a

Mancano poche ore: questa sera, domenica 8 settembre, Jannik Sinner scenderà in campo per giocare la sua seconda finale Slam, affrontando Taylor Fritz, numero 12 del mondo, in una sfida che lo vede come favorito. Fritz, padrone di casa e che ha riportato gli Stati Uniti in finale agli US Open maschili dopo 18 anni, è consapevole di non essere il favorito contro il numero 1, si dice molto fiducioso nelle sue possibilità. Con la consapevolezza che si tratta della partita della sua vita, ha dichiarato di avere "buone sensazioni" per questo scontro.

Taylor Fritz, attuale numero uno del tennis americano, ha dimostrato una crescita impressionante negli ultimi anni. A 27 anni, l’americano ha la possibilità di scalare ulteriormente il ranking: se dovesse battere Sinner, raggiungerebbe il numero 6 del mondo (o almeno il 5 nella Race). Questa finale degli US Open sarà la quindicesima della sua carriera, ma sicuramente la più importante fino ad oggi. Fritz ha vinto otto titoli Atp, ma ha perso sei finali, e nel 2024 ha ottenuto la vittoria a Eastbourne sull'erba, mentre ha perso a Monaco sulla terra battuta.

Sull'incontro con Sinner ha affermato: "So che giocare contro il numero 1 non è mai facile, ma mi sono sempre sentito bene quando ci siamo affrontati, è come se il suo ritmo di palla mi favorisse, mi mettesse a mio agio, in genere gioco bene contro di lui. Ho la sensazione che domenica potrò giocare molto bene e vincere. Quando gioco il mio miglior tennis, mi considero abbastanza bravo per essere un campione Slam". Le parole di Fritz rivelano una certa sicurezza, alimentata dal fatto che giocherà davanti a un pubblico di casa, in un momento in cui gli Usa aspettano un campione da quasi due decenni. L'ultimo tennista americano a vincere uno Slam è stato Andy Roddick nel 2003, proprio agli US Open.

Ma chi è, Taylor Fritz? Il tennista non è estraneo alle luci della ribalta. Figlio d'arte, sua madre Kathy May è stata una tennista professionista e lo segue da vicino nella sua carriera. Discendente di una famiglia milionaria e cresciuto a Beverly Hills, Fritz è abituato a stare sotto i riflettori, non solo per il suo talento sportivo, ma anche per la sua notorietà fuori dal campo. La sua relazione con Morgan Riddle, famosa influencer ed ex modella, ha contribuito alla sua visibilità mediatica. Morgan, amatissima sui social, immortala ogni momento della loro vita tra TikTok e Instagram, circostanza che ha reso Fritz una figura popolare anche tra i più giovani. Tuttavia, la notorietà ha portato anche qualche polemica: durante Wimbledon, Alexander Zverev si era lamentato del comportamento di Morgan, dimostrando quanto l'attenzione mediatica possa talvolta interferire con la concentrazione sul campo.