Serie A, poker Napoli al Cagliari: terza vittoria di fila e Juve superata in classifica

La continuità ritrovata. Il Napoli supera 4-0 il Cagliari fuori casa nella quarta giornata della Serie A e trova il terzo successo di fila in campionato che mancava da oltre un anno. Quattro gol, tre punti, mille significati. La coppia Kvara-Lukaku funziona, Meret è un muro e la classifica sorride. Grazie a questo successo, infatti, Antonio Conte si porta a 9 punti e supera la Juventus. Il miglior modo per arrivare allo scontro diretto di sabato prossimo considerato che la squadra di Thiago Motta dovrà giocare in Champions, quella di Conte, invece, Europa non ne fa. Il Cagliari tanta buona volontà e sfortuna. Da censurare alcune intemperanze tra tifosi nel corso del primo tempo che hanno portato alla sospensione del match per diversi minuti.

C'è Romelu Lukaku a guidare l'attacco del Napoli contro il Cagliari. Antonio Conte schiera il belga dal 1' con Kvaratskhelia e Politano. In casa Cagliari mister Davide Nicola risponde con un 3-4-2-1 con Piccoli terminale offensivo. Subito paura per Kvara che prende una botta. Il georgiano però rientra. La prima occasione è per il Cagliari con Piccoli che arriva al tiro, ma trova l'opposizione di Meret. L'azione però è cancellata da fuorigioco. Dopo 18 minuti di nulla il Napoli va in vantaggio. È Di Lorenzo a sfruttare un assist di Lukaku e a battere Scuffet con un tiro dal limite deviato da Mina. La reazione della squadra di Nicola è immediata con una botta di Azzi deviato in angolo da Meret. Passano pochi minuti e Lukaku ha la palla del 2-0. Il belga arriva al tiro ravvicinato dopo un'azione condotta da Anguissa, Luperto salva. Il match viene sospeso per alcuni minuti a causa della tensione tra tifosi. I giocatori del Napoli e Oriali vanno sotto lo spicchio dei tifosi azzurri per far rientrare la situazione. Dalla curva del Cagliari partono fumogeni e bombe carta. Si riprende dopo 5' e il Cagliari ha la palla dell'1-1. Piccoli stacca, Meret dice no. Sul finire del primo palo di Mina, lo sviluppo dell'azione è cancellato da fuorigioco.

Nella ripresa pronti, via e Meret salva su Luperto con un intervento prodigioso. Sulla respinta Luvumbo sbaglia. È la notte di Meret. Al 55' il numero 1 azzurro ne prende un altra, una staffilata di Marin dai 18 metri. Il guizzo del portiere è decisivo per mandare la palla sulla traversa. Le buone intenzioni del Cagliari prendono una batosta al 66' quando arriva il 2-0 della squadra di Conte. La sigla è di Kvaratskhelia, l'ispirazione è di Lukaku. Il belga lancia il numero 77 in porta e spara, Scuffet non può nulla. È una mazzata, al 71' la difesa sarda sbaglia in impostazione, Lukaku è letale: 0-3. Dopo il gol Conte concede l'esordio nel campionato italiano a McTominay e Gilmour. Minuti anche per Neres e Simeone. Nel recupero c'è gloria anche per Buongiorno che fa 4-0.