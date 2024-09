Daniele De Rossi, dopo l'esonero va al funerale di Alcicco: la rabbia dei tifosi della Roma

19 settembre 2024 a

Quelli appena trascorsi sono stati dei giorni piuttosto intensi per Daniele De Rossi. L'ex "Capitan Futuro" è stato prima accompagnato alla porta dalla dirigenza giallorossa e poi osannato a furor di popolo dai suoi tifosi, che non hanno perdonato alla proprietà americana la scelta di fare a meno di lui. È vero, le prime partite di campionato sono andate ben al di sotto delle aspettative. Neanche una vittoria in campionato, nonostante tutti i soldi investiti per il mercato in entrata.

Il giorno dopo l'esonero, Daniele De Rossi è andato a un funerale. Questa mattina, mercoledì 19 settembre, nella Chiesa di San Giocchino in Piazza dei Quiriti si sono celebrati i funerali di Ernesto Alcicco. Si tratta dello storico medico della Roma, scomparso il 17 settembre all'età di 89 anni. Oltre all'ex tecnico, c'erano anche tanti ex giocatori della Roma. E in tanti, tra tifosi e appassionati della Magica hanno espresso la loro solidarietà a De Rossi.

Un gruppo di tifosi si era presentato di notte sotto casa di De Rossi in centro con striscioni, fumogeni e cori per omaggiarlo. "Daniele uno di noi", cantano i tifosi, portando De Rossi ad affacciarsi dal terrazzo di casa per salutarli e ringraziarli per l'affetto dimostrato. Riconoscente è anche la moglie, Sarah Felberbaum, che su Instagram scrive "grazie" pubblicando il video dei tifosi sotto casa. Domenica all'Olimpico continuerà l'abbraccio per De Rossi e la contestazione a squadra, proprietà e dirigenti".