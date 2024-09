Luna Rossa, Stefano Vegliani non ha dubbi: "Ecco chi ha il morale più alto"

26 settembre 2024 a

Ineos Britannia ha vinto sulle acque di Barcellona la seconda regata della finale dell Louis Vuitton Cup e pareggia i conti con Luna Rossa che si era imposta nella prima sfida di giornata. È ora 1-1 tra le due imbarcazioni che si contendono il trofeo che decreterà la sfidante contro i defender dell'America's Cup, Team New Zealand. "Il bicchiere è mezzo pieno - ha spiegato il giornalista Stefano Vegliani -. Nella prima regata le condizioni erano più complesse, con onda più formata, e Luna Rossa ha proprio dominato. Nella seconda Ineos è partita un pochino più veloce, ma Luna Rossa le è sempre stata alle calcagna. La barca italiana - ha poi aggiunto - è molto veloce di bolina".

Secondo il giornalista, Luna Rossa non ha rivali in questa competizione. "L’onda è una cosa con cui Luna Rossa si trova assolutamente a suo agio, anche per le caratteristiche dell’equipaggio - ha sottolineato Vegliani -. Va bene veramente in tutte le condizioni di vento. È la barca più completa di tutte e loro di questo ne sono coscienti: sanno che possono vincere che ci sia poco o tanto vento. Luna Rossa ha il morale più alto anche grazie alla vittoria dei ragazzini".

Ma le condizioni del vento nella seconda regata hanno indirizzato verso la Ineos Britannia. Circostanza che però non dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni. "Sabato dovrebbe esserci poco vento, sarà curioso - ha sottolineato Vegliani -. Sapevamo che sarebbero state regate difficili ed equilibrate, la prima giornata lo ha confermato. Luna Rossa comunque è in fase, l’equipaggio è preparato: se oggi fossimo sul 2-0, nessuno si sarebbe scandalizzato".