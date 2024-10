Milan, Paulo Fonseca sconcerta i tifosi: "Abbiamo fatto una partita fantastica"

02 ottobre 2024 a

Ancora una sconfitta per il Milan in Champions League. E anche in questo caso, dopo il Liverpool, l'avversario era davvero ostico: il Bayer Leverkusen campione di Germania. "Non abbiamo vinto, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono qui - ha commentato Paulo Fonseca dopo il triplice fischio -. Abbiamo fatto una partita fantastica e creato occasioni, ci è mancato il gol. Siamo tristi e delusi in spogliatoio".

Ma, per la prestazione, il Milan può recriminare anche un rigore non assegnato dall'arbitro per un contatto su Loftus-Cheek. "Per me quello che è strano è che non sia intervenuto il Var - ha tuonato Fonseca -. Per me sulla linea è rigore. L'arbitro però non avuto dubbi ad andare contro di noi. Non mi piace parlare degli arbitri, ma - ha poi aggiunto - in campo sentiamo quando è così".

Infine, una piccola critica alla sua stella più splendente: Rafa Leao. "Non ha aiutato abbastanza Theo sulla sinistra? È sempre lo stesso problema, ma penso che abbiamo avuto più problemi sull'altra fascia nel primo tempo - ha sottolineato Fonseca -. Vero che è difficile fare aiutare Leao a Theo. Loro sono stati forti sugli esterni. In qualche momento - ha concluso - dobbiamo aiutare di più i nostri terzini".