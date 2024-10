Serie A, per il Milan 3 punti di sofferenza: Leao fuori ma i rossoneri battono l'Udinese

19 ottobre 2024 a

Tre punti di sofferenza, tre punti per la ripartenza. Il Milan supera 1-0 l'Udinese nell'ottava giornata del campionato di Serie A. Una vittoria ottenuta con caparbietà, nonostante i rossoneri abbiano giocato in 10 per oltre un'ora. Un successo arrivato anche senza Rafael Leao, in panchina per tutto il match. E una vittoria che consente al Milan di agganciare in classifica l'Inter (che domani giocherà contro la Roma) a quota 14. L'Udinese recrimina per due gol annullati dal Var, il secondo in pieno recupero. Paulo Fonseca tiene fuori Rafa Leao e si affida al trio Morata, Pulisic, Okafor. Mike Maignan capitano. In casa Udinese mister Runjaic schiera il suo 3-5-2 con la coppia Bravo-Lucca. Primo squillo del Milan al 9' con un tiro debole di Okafor. Al 13' la squadra di Fonseca passa.

Chukwueze riceve da Pulisic e scarica una conclusione dalla destra che batte Okoye. Intorno al 18' un tentativo per parte: prima gli ospiti con Ehizibue, tiro centrale. Sul capovolgimento frustata di Morata di testa, ma palla centrale. Il Milan ha in mano il match, l'Udinese non riesce a creare nulla di concreto. Fino al 29'. Tiro di Bijol per Lovric lanciato a rete, su di lui interviene Reijnders ultimo uomo. Chiffi estrae il rosso diretto, Milan in 10. Il calcio di punizione successivo di Zemura spaventa San Siro, la palla esce di poco. Al 44' lampo friulano con un blitz di Ehizibue, che di testa fa 1-1. Il gol però è annullato da Chiffi per fuorigioco. Nella ripresa subito un cambio per Fonseca: fuori Okafor, dentro Musah. L'Udinese è Ehizibue, al 55' il 19 ci prova ancora di testa. Palla fuori.

Gli ospiti ci provano di nuovo con Ekkelenkamp, palla alta di poco. Al 72' Fonseca mette dentro Abraham per Morata. Ed è proprio il neoentrato a divorarsi il 2-0. Il numero 90 prova a ribadire in rete una respinta di Okoye su Pulisic, ma in porta finisce lui, non la palla. Nell'occasione l'ex Roma si fa male alla spalla e lascia il posto a Loftus-Cheek. Nonostante la superiorità numerica l'Udinese non crea veri pericoli e il Milan amministra senza patemi. Il tempo passa, ma quando San Siro assapora il gusto della vittoria arriva la doccia fredda. L'Udinese pareggia con un gol di Kabasele, pronto a ribadire in rete una respinta di Maignan su Ekkelenkamp. La festa dura poco, il var annulla tutto. La pioggia che cade sul Meazza diventa dolce. Il Milan ritrova i tre punti.