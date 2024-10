Il Pallone d'oro va a Rodri: esplode la rivolta del Real Madrid, viaggio annullato

28 ottobre 2024 a

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola - salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio - e' stato proclamato vincitore dell'edizione 2024. Battuti i blancos Vinicius, Carvajal e Bellingham, tutti assenti come l'intera delegazione del Real Madrid. Nel 2023 trionfo' per l'ottava volta in carriera Lionel Messi. E la decisione di dare il pallone d'oro a Rodri ha scetnato le polemiche.

Il Real Madrid sarebbe dovuto partire questo pomeriggio, alle 15, dall'aeroporto Adolfo Suárez de Barajas per raggiungere Parigi e partecipare alla cerimonia di premiazione ma, come ha riportato la stampa spagnola, la partenza è stata annullata all'improvviso. Una decisione che, come scrive "Marca", sarebbe arrivata una volta appreso che il premio non sarebbe andato a Vinicius Junior. Il Real Madrid aveva ben undici nomination per i premi di "France Football. Per il Pallone d'Oro, oltre al favorito Vinicius, c'erano Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Federico Valverde e Antonio Rudiger, mentre Carlo Ancelotti era tra i candidati al premio come miglior allenatore. Premio che ha poi ricevuto, mentre il Real è stato eletto miglior club maschile per la stagione 2023-2024. Ma il premio a Rodri è stato davvero indigesto per i blancos.