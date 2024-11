Anna Kalinskaya e Sinner? "Si dice che il collaboratore di Jannik...", l'affare si ingrossa

20 novembre 2024 a

Nella spinosa vicenda della rottura con Anna Kalinskaya, con cui da giorni è sceso il gelo sui social (e nella vita quotidianai), Jannik Sinner potrebbe schierare l'arsenale pesante: vale a dire, affiidare la pratica ad Alex Meliss.

Chi è Meliss? Il nuovo social media manager del numero 1 del tennis mondiale, giovane creator specializzato nella creazione di contenuti per i social media e nella produzione di campagne pubblicitarie per marchi globali come Jeep, RedBull e Sony. Il suo obiettivo è far diventare il 23enne di San Candido un colosso non solo in campo, ma pure su Facebook, X, Instagram e TikTok, consentendogli anche di superare il suo amico e rivale Carlos Alcaraz. In realtà, la patata bollente della presunta fine della love story con la bella 25enne di Mosca potrebbe diventare questione prioritaria nelle prossime ore, dato che le vicende sentimentali del fresco vincitore delle Atp Finals di Torino sono molto gettonate sul web.

Proprio a Torino i ben informati sostengono di aver avvistato sugli spalti Maria Braccini, fino a inizio 2024 fidanzata di Sinner poi "spodestata" dalla Kalinskaya. Ci potrebbe dunque essere un ritorno di fiamma tra i due italiani, nel frattempo però le uniche prove sul "grande gelo" tra Jannik e Anna sono i like su Instagram.

Lei non segue più lui, lui invece sì, nota la Gazzetta dello Sport. "Ma l'azzurro adesso ha affidato le chiavi dei suoi profili ad un nuovo social media manager e chissà che pure il suo follow non sparisca a breve. Anche perché la russa ha completamente taciuto riguardo alla cavalcata del suo (ex?) fidanzato a Torino: nessun like ai post di Jannik, nessun commento, nessuna interazione - prosegue la Rosea -. Solo foto dall'altra parte del mondo in relax, senza pensare apparentemente ai programmi per la prossima stagione, dal momento che quella di Anna è terminata lo scorso 18 ottobre al torneo cinese di Ningbo". Nel dubbio, il guru Meliss ha comunque già rimosso dei like ad alcune foto della tennista russa. Forse qualcosa allora si è davvero rotto definitivamente, dopo la prima crisi dello scorso agosto.