Jannik Sinner, il feroce attacco di Nastase: "Se fosse stato rumeno..."

Nuovo giorno, altro attacco a Jannik Sinner. Questa volta il protagonista è Ilie Nastase, ex leggenda del tennis. Oggi 78enne, è stato il primo numero uno al mondo stabilito da un computer. Quando? Dal 23 agosto 1973 al 2 giugno 1974. Ma non finisce qui. Nastase ha vinto anche due Grandi Slam - Us Open nel 1972 e Wimbledon l'anno seguente - e per quattro volte trionfatore nel Masters, ovvero l'antesignano delle attuali ATP Finals

Nastase ha attaccato Jannik Sinner per la vicenda doping che lo vede coinvolto. Secondo l'ex numero uno al mondo, l'azzurro - e la Swiatek - avrebbero ricevuto un trattamento di favore. Il motivo? Provengono da un Paese privilegiato. "Se l'italiano non fosse stato il numero uno e fosse stato rumeno, probabilmente sarebbe stato sospeso 2 o 3 anni", ha dichiarato.

Secondo la visione dell'ex giocatore, il mondo del tennis si sarebbe scandalizzato per la notizia della sospensione di Swiatek - che è polacca - di solo un mese, senza accendere i dovuti riflettori su Simona Halep, atleta rumena fermata per quattro anni. "Noi siamo il terzo mondo, la Polonia è nel mondo buono, ecco perché ha avuto solo un mese. È brutto", ha concluso Ilie Nastase.