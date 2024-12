Ferrari, il 'pizzino' che spaventa Lewis Hamilton: "Attento, Charles Leclerc è un mostro"

09 dicembre 2024 a

Fine di un'era: Lewis Hamilton lascia la Mercedes, destinazione Ferrari. Ad Abu Dhabi l'ultima gara del britannico, che ha chiuso col botto: una sensazionale rimonta negli ultimi 14 giri di gara ai danni del compagno di squadra, George Russell, superato e tenuto dietro al traguardo. Ora, per il super-campione britannico, si spalancano le porte di Maranello, che per fargli posto ha dovuto sacrificare Carlos Sainz, il pilota spagnolo che in Ferrari aveva convinto un po' tutti e che ha vissuto questo "sacrificio" con enorme dolore personale e sportivo. Ma tant'è, si apre una nuova epoca.

In Ferrari, dunque, una coppia da sogno: Hamilton e Charles Leclerc. Certo, non sarà semplice far convivere nel migliore dei modi due campioni di questo livello. Ma il fascino di questa coppia è semplicemente clamoroso. E tra chi pensa che per Hamilton non sarà affatto facile si schiera l'olandese Christijan Albers, ex pilota di Formula 1 e oggi dirigente sportivo. E Albers ha subito puntato i riflettori su un aspetto che ha caratterizzato la stagione del sette volte campione del mondo: a qualifiche poco brillanti, spesso e volentieri, hanno fatto seguito gare da campione. Ma senza migliorare il sabato, competere per vittorie e, chissà, il titolo non sarà affatto semplice.

"Deve prepararsi al meglio. Perché se c'è un mostro delle qualifiche in Formula 1, quello è Leclerc”, ha sostenuto Albers, un consiglio rivolto proprio ad Hamilton. E ancora, secondo l'olandese Leclerc rappresenta attualmente il miglior pilota in qualifica del circus, migliore anche di Max Verstappen. "Penso che se metti Leclerc e Verstappen fianco a fianco, Verstappen ha già un problema", ha rimarcato Albers, evidenziando le straordinarie capacità del pilota monegasco nei giri lanciati.

In ogni caso, Albers ha precisato che il confronto tra i due piloti cambia quando si analizzano altri aspetti delle gare: "Non sul lungo periodo, non sulla gara e sull'intuizione, sui sorpassi, sulla lotta, sulla costanza. Sul pensiero lungo", ovvero la gara sotto ogni suo aspetto e in ogni giorno del weekend motoristico. "È qui che vedo Verstappen a un livello superiore rispetto a Leclerc. Ma quando iniziano le qualifiche, Leclerc è un mostro”, ha ribadito. Insomma, Hamilton ne tenga conto. Il duello in Ferrari deve ancora iniziare. Ma si rivela già ora incredibilmente affascinante...