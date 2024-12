Fonseca esonerato, Caressa travolge il Milan in diretta: "Ma allora..."

30 dicembre 2024 a

a

a

Non ha fatto in tempo a digerire il panettone, che ha dovuto dire addio al suo Milan. Paulo Fonseca non è più l’allenatore dei rossoneri, fatale per lui il pari contro la Roma, nonostante un Milan voglioso sebbene confuso nella manovra offensiva.

Se ne va da grande uomo quale è stato il portoghese, per lasciar spazio al connazionale Sergio Conceinção. Vergognoso è stato l’atteggiamento della società di mandarlo da solo in conferenza stampa post-gara, nella quale Fonseca ha negato le voci di un esonero (“Se mi sento l’allenatore del Milan? Sì, perché non dovrei?”) per poi venire a conoscenza della decisione della dirigenza e ammettere il suo addio all’uscita dello stadio in diretta su Sky Sport: “È vero, sono in uscita dal Milan. Mi dispiace, me ne vado con la coscienza calma sapendo di aver dato il massimo”, le sue parole.

L’atteggiamento della dirigenza è stato criticato da tanti, esperti ai lavori e tifosi. A Sky Calcio Club lo ha fatto anche il conduttore Fabio Caressa, che non ha preso bene questa decisione del club. “(Se Fonseca deve essere esonerato, ndr) Ma allora non lo mandi in conferenza stampa! — le parole del giornalista romano — Fonseca ha comunque suscitato empatia in tutti noi, andare a parlare in quella situazione e sorridere non è assolutamente facile!”.

E anche sui social i tifosi non le hanno mandate a dire contro la dirigenza voluta da Gerry Cardinale: “Dirigenti colti da mutismo selettivo". E ancora: ”Prima gli fanno fare la conferenza e poi gli comunicano l'esonero. Società imbarazzante”. Quindi: "Un uomo come Fonseca il Milan non se lo merita”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono. E il nome di Conceinção divide: "È un miglioramento rispetto a Fonseca. Giocare contro il suo Porto era estremamente fastidioso. Lui è un caratteriale come Conte”. E ancora: "Lo avrei già voluto ad agosto, farlo entrare a campionato in corso con la supercoppa non mi entusiasma molto".