Anna Kalinskaya in palestra, shorts cortissimi e occhio alla maglietta: il video rubato

Non le ha portato benissimo la maglietta indossata in allenamento. Su Instagram Anna Kalinskaya ha quasi un gesto di simpatica stizza, molto italiano, nel video in cui la riprendono sulla cyclette: shorts neri cortissimi come d'abitudine in palestra, i lunghi capelli biondi raccolti in una pratica coda e poi quella maglietta bianca, molto auto-ironica, con la scritta in inglese "Not good at any sports", letteralmente "non sono brava in nessuno sport".

Non le crede nessuno, ovviamente, perché nel tennis la 26enne russa fidanzata (oppure no? Il grande mistero prosegue) di Jannik Sinner se la cava eccome. Il 2025 dovrebbe essere il suo anno, quello che la porterà stabilmente tra le prime 10 del ranking Wta e, perché no, magari pure a qualche impresa in uno dei 4 slam.

Infortuni permettendo, però. In Australia, al Torneo Wta 500 in corso sui campi veloci del Memorial Drive di Adelaide (1.065.510 dollari di montepremi) Anna, testa di serie numero 7 del seeding, ha perso clamorosamente contro la modestissima svizzera Bencic per ritiro, dopo aver perso il primo set per 6-2 e sull'1-0 a suo sfavore nel secondo.

Una gara ovviamente condizionata dai problemi di salute che, è il timore di molti, ora potrebbero compromettere anche la sua partecipazione ai ben più prestigiosi Open di Australia a Melbourne, dove Sinner proverà a difendere il titolo vinto un anno fa.